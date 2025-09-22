Почему Гэндальф так сильно любил хоббитов: Толкин дал оригинальный ответ во «Властелине колец»

На первый взгляд особая любовь Гэндальфа к хоббитам объясняется просто: он обожает уютный Шир, вкусное пиво, ароматный табак и радушных, хоть и ворчливых, жителей. Но если присмотреться внимательнее, то становится ясно: у мудрого мага были серьёзные причины привязаться к ним. 22 сентября, в День хоббитов вспоминаем о столь необычном тандеме.

Шир как курорт

Гэндальф прибыл в Средиземье примерно за 600 лет до основания Шира. В отличие от других истари, он не обзавёлся постоянным домом. Его жизнь проходила в дороге, среди людей, эльфов и гномов.

И когда на землях, где позже возник Шир, воцарилось спокойствие, он начал возвращаться туда снова и снова. Для мага это был редкий островок тишины — место, где можно было восстановить силы и собраться с мыслями.

Первые друзья среди хоббитов

Гэндальф подружился со Старым Туком ещё задолго до знакомства с Бильбо. Он даже дарил хоббитам волшебные безделушки — например, застёжки, которые никогда не расстёгивались.

После смерти Тука Гэндальф долго не приезжал в Шир, что само по себе говорит о глубокой личной привязанности.

Испытание Долгой Зимой

Ключевой момент описан в книгах серии «Властелин колец» и черновиках к ним, событиях Долгой Зимы. Хоббиты оказались в ужасающих условиях: мороз, голод, болезни. Но именно тогда Гэндальф увидел их истинную силу.

Вместо того чтобы сломаться, маленький народ проявил редкое упорство, взаимовыручку и милосердие. Волшебник был поражён тем, что у них оказалось больше душевного мужества, чем у многих великих народов Средиземья.

Уникальная «сила Шира»

Толкин сам отмечал в письмах, что Гэндальф выделял хоббитов потому, что они олицетворяли «силу иного рода». В Ривенделле на Совете Эльронда он прямо сказал: эльфы и люди способны противостоять Саурону оружием, но настоящая победа возможна только благодаря иным качествам.

Хоббиты умели радоваться простым вещам, любить жизнь, быть честными и стойкими. Именно это, по мнению Гэндальфа, делало их незаменимыми в борьбе со злом.

Забавный факт

«Любовь к полуросликам окончательно затмила твой разум», — помните эту фразу Сарумана из Гэндальфа?

В оригинальной английской озвучке белый маг говорит не о хоббитах, а про: «Любовь к листьям хафлингов». Выходит, белый маг упрекал друга за то, что тот подсел на табачную продукцию из Хоббитона.

Но глобально для Гэндальфа полурослики были не просто милыми соседями с пирогами и трубочным зельем. В них он увидел тайную силу: способность оставаться человечными даже в самые темные времена, потому и доверил Фродо уничтожение Кольца Всевластия.

Эльфийское видео для взрослых: в этой сцене из «Хоббита» актеры краснели, а окружающие не могли сдержать смех.