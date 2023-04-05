Почему французские дети никогда не закатывают истерики: причины вас удивят

Франция славится не только культурой и кухней, но и юными поколениями граждан. Туристы из других стран неоднократно замечали, как спокойно ведут себя молодые французы, не устраивающие истерик и отличающиеся манерами. И, как оказалось, секрет такого поведения в особенном воспитании.

Дело в том, что с ранних лет дети в этой стране растут самостоятельными. Уже спустя 10 месяцев заканчивается декретный отпуск, после чего малыши отправляются в ясли и даже дома спят в отдельных комнатах, а не с родителями. При этом бабушки и дедушки не нянчатся с внуками, которыми полностью занимаются профессиональные педагоги.

Самостоятельность распространяется и на финансы юных наследников.

Они всегда имеют карманные деньги, которыми могут распоряжаться так, как захотят. И поэтому во Франции крайне редко можно встретить истерики, например, в магазинах игрушек, ведь ребенок знает, что сам может купить то, что ему нравится.

Приучают родители своих детей и к вежливости. Подрастающие граждане Пятой республики прекрасно знают, как важно здороваться и благодарить людей вокруг, поэтому всегда ведут себя воспитанно.

Дома же родители стараются не мучить своих сыновей и дочерей учебой или другими делами. Когда они проводят время всей семьей, то лишь развлекаются и играют, оставляя важные дела в детском саду или школе.