Почему Фирузе так и не стала матерью шехзаде: ответ удивит простотой

Фирузе-хатун в исполнении Джансу Дере стала одной из самых ярких героинь «Великолепного века». Поклонники со всего мира внимательно следили за ее отношениями с султаном Сулейманом и были уверены, что рано или поздно наложница подарит правителю наследника. Однако их мечтам не суждено было сбыться.

Дело в том, что сначала главной целью Фирузе был совсем не ребенок от Сулеймана. Она мечтала лишь занять место Хюррем и делала все, чтобы султан забыл о своей главной фаворитке. Этой цели она посвящала все свое время и силы и в конце концов добилась необходимого результата.

И именно тогда Фирузе задумалась о ребенке, которого могла бы подарить правителю. Наследник укрепил бы ее позиции в гареме и позволил победить Хюррем в их соперничестве. Однако в это время дворец узнал все тайны жизни наложницы и ее выгнали из Топкапы.

Таким образом, у Фирузе были все шансы подарить Сулейману ребенка и занять место Хюррем-султан, однако несчастливое стечение обстоятельств не позволило ей это сделать.