Почему фигуристки обошли гимнасток в России: секрет в интригах и скандалах

Шоу-бизнеса без скандалов и сплетен не бывает, а фигурное катание давно из простого спорта превратилось в шоу: стоит взглянуть хотя бы на «Ледниковый период» или «Звезды на льду».

В своем интервью для портала Blitz.plus чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась мнением о том, почему же фигурное катание обошло по популярности спортивную гимнастку на территории нашей страны.

По ее словам, оба вида спорта были примерно на одном уровне в тот момент, когда выступала Алина Кабаева, однако в последнее время «лед» все же оказался в лидерах. Яна считает, что по большей части это заслуга скандалов и интриг вокруг спортсменов и звезд, которые буквально приковывают внимание аудитории. К тому же, как уверяет спортсменка, сделать шоу вроде «Ледникового периода» на основе гимнастики просто невозможно: чтобы научиться азам, любому человеку потребуется несколько лет упорных тренировок.