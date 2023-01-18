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Почему Федор Бондарчук побрился налысо: неприглядную правду раскрыло одно фото

18 января 2023 07:45
Почему Федор Бондарчук побрился налысо: неприглядную правду раскрыло одно фото

От волос пришлось отказаться.
 

Известного российского режиссера и актера Федора Бондарчука невозможно представить без его фирменной лысины. Кажется, он носит ее всю жизнь, и это обусловлено веской причиной.

На счету Бондарчука есть образы, где он предстает с шевелюрой. Например, это роли в картинах «Чудотворец» и «Обитаемый остров». Очевидно, что волосы Федору совсем не идут. Без них теряется фирменный лоск, мужественность и сексуальность. Именно поэтому Бондарчук предпочитает полностью брить голову, чтобы не смешить публику. Уже давно лысина стала его визитной карточкой и неотъемлемой частью образа.

Федор Бондарчук считается одним из самых лучших отечественных режиссеров современности. На его счету такие нашумевшие кассовые работы, как «9 рота», «Сталинград» и «Притяжение». Также Бондарчук активно снимается в кино. Он появился в картинах «Даун Хаус», «Адмиралъ», «Жара» и «Москва, я люблю тебя».

Кроме того, Федор успешный бизнесмен: он владеет тремя ресторанами в Москве и двумя в Екатеринбурге. Почему Федор Бондарчук побрился налысо: неприглядную правду раскрыло одно фото

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Чудотворец» (2014)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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