Почему Евгения Медведева ушла из спорта: правда повергла фанатов в шок

Фигуристка Евгения Медведева завоевала немало титулов и наград. Поклонники уверены, что их могло быть еще больше, но четыре года назад спортсменка отказалась от участия в соревнованиях. Лишь теперь она призналась, что сделала это «не по своей воле».

Шокирующую правду о причине своего ухода из профессионального спорта знаменитость назвала в интервью журналу Hello!. Серебряный призер Олимпийских игр не стала скрывать, что всему виной стало ее пошатнувшееся здоровье. «У меня проблемы со спиной», — подметила фигуристка.

По словам Медведевой, до 19 лет она тренировалась и выступала на соревнованиях, несмотря на сильные боли. Однако в какой-то момент двукратная чемпионка мира поняла, что наносит себе непоправимый вред. Испугавшись последствий, она приняла непростое решение и завершила карьеру.

Фигуристка уточнила, что не желает становиться тренером, хоть и всегда готова поделиться своими знаниями с другими спортсменами. У Медведевой есть несколько «идей» относительно своего будущего, но пока делиться этим с широкой общественностью она не готова.