Почему Джигурда оказался в психушке: причина довольно неожиданная

Никита Джигурда весь свой творческий путь отличался эпатажным поведением. Артист еще со студенческих лет любил привлекать к себе внимание, а однажды даже оказался в психиатрической лечебнице из-за этого.

Как признался сам Джигурда, в 80-х он жил в Киеве и активно занимался творчеством. И перед приездом в город Леонида Брежнева спецслужбы специально посадили его в больницу, чтобы он не привлекал к себе внимание первых лиц государства и не стал причиной скандала.

«Решили меня забрать в дурку, спрятать, чтобы ничего не произошло», — рассказал артист в YouTube-шоу Елены Ханги.

По словам Джигурды, сотрудники больницы прекрасно знали, что он здоров и почему именно был госпитализирован. Никита провел в клинике две недели, где ему ставили по семь уколов ежедневно. Но парню удалось объяснить свое поведение и поступки, поэтому в итоге его отпустили на свободу.