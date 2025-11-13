Меню
13 ноября 2025 09:25
Почему Джексон снял сначала «Властелин колец», а не «Хоббита»: хотел, но не получилось — дали всего $75 млн и отправили восвояси

Режиссер прошел огонь и воду ради трилогии.

Многие до сих пор удивляются: почему Питер Джексон начал с конца? Ведь история «Хоббита» происходит задолго до событий «Властелина колец», а книга Толкина вышла первой. Все просто — права, деньги и немножко креатива против бюрократии.

Хотел, но не получилось

Когда в 1995 году Джексон задумал снять фильмы по Толкину, он хотел начать именно с «Хоббита». План был грандиозный — три картины: одна про Бильбо, две про Фродо. Но вскоре выяснилось, что права на «Хоббита» и «Властелина колец» принадлежат разным людям.

За «Хоббита» отвечала студия United Artists, а за «Кольцо» — Saul Zaentz Company. Договориться не удалось, и режиссеру пришлось временно отказаться от истории о Бильбо и сосредоточиться на эпопее о Сауроне.

Почему Джексон снял сначала «Властелин колец», а не «Хоббита»: хотел, но не получилось — дали всего $75 млн и отправили восвояси

Тогда к проекту подключился Харви Вайнштейн из Miramax. Он предложил снять два фильма, выделив на оба 75 миллионов долларов — смехотворный бюджет для подобного размаха. Сценарий урезали: выкинули Пиппина и Мерри, сократили сцены с эльфами, а историю Средиземья свели к классическому блокбастеру.

Когда Вайнштейн потребовал вообще объединить все в один фильм, Джексон с женой и соавтором Фрэнсис Уолш пошли на хитрость — «слили» сценарий журналистам, чтобы привлечь внимание других студий.

Идея сработала

Проектом заинтересовалась New Line Cinema. Продюсер Роберт Шэй посмотрел материалы и сказал Джексону:

Там три книги, верно? Почему бы не снять три фильма?

Почему Джексон снял сначала «Властелин колец», а не «Хоббита»: хотел, но не получилось — дали всего $75 млн и отправили восвояси

New Line не только выкупила права, но и дала Питеру полную свободу. Так появились арки со Смеаголом, Энтами и Саруманом — все, что превращает «Властелина колец» в живую, многослойную историю. А позже, уже после триумфа трилогии, студия наконец смогла договориться о правах на «Хоббита».

Иронично, но если бы не юридические споры и упрямство Вайнштейна, мир мог бы вообще не увидеть эти легендарные картины.

