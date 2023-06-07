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Почему даже во время голода моряки не ловили рыбу в плаваниях? Ответ знают единицы

7 июня 2023 14:45
Почему даже во время голода моряки не ловили рыбу в плаваниях? Ответ знают единицы

Мало кто знает об этой особенности.

Вокруг представителей мореходных профессий всегда ходило немало поверий и легенд. И женщина на корабле — к беде, и в море они не плавают, а ходят. Но одна из легенд вполне себе правдива. Многие знают или слышали, что моряки, причем как современные, так и из прошлого, никогда не ловят рыбу в море. И у этой традиции есть вполне логичное объяснение.

В 15-17 веках мореплавателям часто приходилось голодать в пути. Проблема обострялась настолько, что за борт выбрасывали животных, даже лошадей. Почему так происходило? Ведь в море полно рыбы! Однако никто из экипажа никогда ее не ловил. И вот почему. На большой глубине рыбы попросту нет. Для мест, удаленных от берега, характерны океанические антициклоны, которые влияют на давление в воде. Именно из-за этих антициклонов встретить рыбу на большой глубине — это задача почти невыполнимая.

Но не удили и у берега. Из-за динофлагеллятов. Эти микроорганизмы производили яд, которым и отравляли прибрежную рыбу. Так что рыбачить в прибрежной зоне было небезопасно.

Фото: Global Look Press, кадр из мультфильма «Остров сокровищ» (1988)
Ксения Куртукова
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