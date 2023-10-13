Почему чудака Гнездилова из «Пса» держат в органах: впадете в уныние, когда узнаете

Сериал «Пес» вышел в эфир в 2015 году и продолжает радовать зрителей до сих пор. Несмотря на все недостатки, у проекта есть немало преданных поклонников. Многие из них продолжают ждать новых серий не только ради отважного полицейского и его очаровательного питомца, но и ради главного антагониста, капитана Гнездилова. Эксцентричный злодей вызывает интерес у публики, но все больше людей задаются вопросом, почему такого чудака до сих пор держат в органах.

Странное поведение капитана может забавно смотреться в сериале, а вот в обычной жизни его бы вряд ли приняли на такую работу. Но сценаристы нашли этому отличное объяснение. Дело в том, что у этого героя есть хорошие связи.

По сюжету персонаж Михаила Жонина трудится в органах правопорядка еще с девяностых. Больших успехов он не демонстрирует, но смог дослужиться до капитана: не столь высокий чин, хотя не все его ровесники могут похвастаться и таким. Секрет прост — дядя Гнездилова служит в полиции и имеет звание генерала. Поэтому странноватый полицейский может не переживать за свою карьеру.