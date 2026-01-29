Киноафиша Статьи Почему «Человека-бензопилу» и «Истребителя демонов» не пустили на «Оскар»: создательница «Майора Грома» назвала 4 возможных причины

29 января 2026 18:07
Разбираемся, правдив ли миф о том, что тайтлам не от Ghibli на премию не попасть.

Так уж вышло, но ни «Человек-бензопила», ни «Истребитель демонов» не были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». А ведь оба тайтла были среди фаворитов, и на них делали ставки фанаты и эксперты.

Естественно, вновь оживились разговоры о том, что премия обычно игнорирует аниме, если это не студия Ghibli. Так ли это?

Чтобы разобраться, мы поговорили с Вероникой Хоревой, композером «Киберслава», «Майора Грома: Игра» и спортивного аниме для Netflix. По её словам, решения «Оскара» – благодатная почва для теорий заговора.

«Оскар – это очень аккуратная церемония, куда допускаются либо только "свои", либо что-то невероятно резонансное, как "Паразиты".

В этом году было много предпосылок для победы японских тайтлов – "Истребитель" до этого собрал внушительное количество наград.

Почему не взяли? Возможно, это сильный, но слишком самобытный конкурент. А, может, побоялись включать проекты с большим количеством насилия», – подчеркнула Хорева.

Но эксперт допускает и более прозаичные причины.

«Либо это внутренние конфликты внутри самой коллегии, либо чёрный пиар, чтобы говорили. И у них получилось: в этом году об "Оскаре" говорят даже до его начала».

Эх, самобытность, как выяснилось, может быть не козырем, а барьером. Но иногда провал номинации – это и правда лучший пиар, причем не только для самой премии. Пока киноакадемия выбирает «своих», аниме-индустрия давно живёт по своим правилам и собирает полные залы даже без золотых статуэток.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025), «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (2025)
Ольга Назарова
