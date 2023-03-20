Почему царевич из «Варвары-красы…» умирал в одиночестве: даже читать об этом больно

Внешность некоторых людей настолько уникальна и колоритна, а харизма так сильна, что даже без актёрского образования они могут спокойно сниматься в фильмах. И Сергей Николаев стал именно таким артистом.

Он с детства мечтал о сцене, а в школьные годы даже записался в драмкружок. Однако юноша так и не решился поступить в театральный вуз. Впрочем, он уверенно смотрелся в кадре даже без специального образования. А его самой запоминающейся работой стала роль невоспитанного царевича в киносказке «Варвара-краса, длинная коса».

Но, несмотря на природный талант, в фильмографии актера нет ни одной значимой главной роли, хотя он снялся более чем в 50 проектах. К сожалению, и в личной жизни Сергей не преуспел. Он почти все время проводил с мамой, поэтому у него не было возможности создать собственную крепкую семью. А после смерти родительницы он остался в полном одиночестве. В последние годы он страдал от рака, а всего через год после операции скончался.