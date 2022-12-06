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Почему «Большую перемену» обвиняли в лживой пропаганде: правда всплыла спустя годы

6 декабря 2022 08:00
Почему «Большую перемену» обвиняли в лживой пропаганде: правда всплыла спустя годы

Руководство партии не просто так решило выпустить эту картину.

Фильм «Большая перемена» вышел на советские экраны в 1972 году. Картина мгновенно снискала любовь зрителей, но, как оказалось, ее целью было не только развлечение поклонников.

Дело в том, что работа над лентой шла в то время, когда в стране начался официальный курс на популяризацию образования. А так как большая часть молодежи очень рано отправлялась строить карьеру и работать, то специально для них придумали вечерние школы и старались увеличить их популярность любыми способами, одним из которых и стал кинематограф.

Как рассказывал сам Алексей Коренев, режиссер «Перемены», его целью было сделать вечерние школы востребованными и популярными. Именно поэтому он показал учебу в таком заведении яркой, интересной и напоминающей клуб по интересам. И подобный подход сработал: спустя некоторое время количество учащихся вечерних школ заметно увеличилось.

Почему «Большую перемену» обвиняли в лживой пропаганде: правда всплыла спустя годы

Со временем однако произошел отток студентов. Как оказалось, на самом деле учеба далеко не праздник, ведь после тяжелой смены нужно отправиться сразу на несколько пар, и образование могло затянуться до позднего вечера. Многие даже обвинили фильм во лжи, ведь та картинка, которую показал на экране Коренев, заметно отличалась от действительности.

В итоге картина запомнилась зрителям как яркий водевиль, показывающий все прелести получения образования. Поклонники до сих пор с восторгом вспоминают «Большую перемену» и уже не вспоминают об агрессивной пропаганде, включенной в фильм.

«Фильм чудесный, милый, веселый, добрый. Играют все прекрасно, много милых, расхожих шуток и выражений, узнаваемые и жизненные персонажи», — делятся мнением зрители.

Фото: Кадр из фильма «Большая перемена», 1972-1973
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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