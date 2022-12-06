Почему «Большую перемену» обвиняли в лживой пропаганде: правда всплыла спустя годы

Фильм «Большая перемена» вышел на советские экраны в 1972 году. Картина мгновенно снискала любовь зрителей, но, как оказалось, ее целью было не только развлечение поклонников.

Дело в том, что работа над лентой шла в то время, когда в стране начался официальный курс на популяризацию образования. А так как большая часть молодежи очень рано отправлялась строить карьеру и работать, то специально для них придумали вечерние школы и старались увеличить их популярность любыми способами, одним из которых и стал кинематограф.

Как рассказывал сам Алексей Коренев, режиссер «Перемены», его целью было сделать вечерние школы востребованными и популярными. Именно поэтому он показал учебу в таком заведении яркой, интересной и напоминающей клуб по интересам. И подобный подход сработал: спустя некоторое время количество учащихся вечерних школ заметно увеличилось.

Со временем однако произошел отток студентов. Как оказалось, на самом деле учеба далеко не праздник, ведь после тяжелой смены нужно отправиться сразу на несколько пар, и образование могло затянуться до позднего вечера. Многие даже обвинили фильм во лжи, ведь та картинка, которую показал на экране Коренев, заметно отличалась от действительности.

В итоге картина запомнилась зрителям как яркий водевиль, показывающий все прелести получения образования. Поклонники до сих пор с восторгом вспоминают «Большую перемену» и уже не вспоминают об агрессивной пропаганде, включенной в фильм.