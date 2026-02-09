Оповещения от Киноафиши
Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему

Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему

9 февраля 2026 12:48
Кадр из фильма "Матрица"

Архитектор мог построить идеальный мир, но без Оракула Матрица разваливалась снова и снова - люди её просто не принимали.

В «Матрице» Архитектора часто воспринимают как главного создателя системы. Он и правда отвечал за код и за цикл перезагрузок. Но проблема в том, что его «идеальные» версии реальности проваливались одна за другой.

Первая Матрица была слишком идеальной

Архитектор признаётся Нео, что сделал систему безупречной, но именно это и стало ошибкой. Люди чувствовали фальшь и отвергали симуляцию:

«Первая Матрица, которую я создал, была, разумеется, совершенной. Это было произведение искусства — безупречное, возвышенное, триумф, равный лишь своему катастрофическому провалу. Это была катастрофа. Никто не принял программу. Были утеряны целые поколения».

Вторая версия стала кошмаром - и снова не сработала

Тогда Архитектор решил сделать мир жёстче, ближе к реальной истории человечества. Он сам объясняет свою логику так:

«Я полагаю, что как вид человеческие существа определяют свою реальность через страдания и несчастья. Поэтому я переработал Матрицу, основываясь на вашей истории, чтобы она точнее отражала разнообразные уродства вашей натуры».

Но и этот вариант не дал стабильности.

Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему

Оракул добавила главное - ощущение выбора

Оракул была создана, чтобы изучать человеческое поведение. Она понимала, что людям важно не счастье и не страх, а иллюзия свободы. Именно она помогла встроить в Матрицу механизм выбора, который позволил большинству принять симуляцию.

Архитектор прямо говорит об этом:

«Если я отец Матрицы, то она, несомненно, её мать».

Так Матрица стала устойчивой: Архитектор дал системе расчёт и контроль, а Оракул - психологию и правильные «крючки» для человеческого сознания, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Фото: Кадр из фильма "Матрица"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
