Почему беременных от султана наложниц изгоняли из дворца или выдавали замуж

Сериал «Великолепный век» показал, каким радостным событием была новость о беременности наложницы султана. Это сразу меняло отношение окружающих к фавориткам падишаха, которых иногда даже переселяли в отдельные покои. Тем не менее иногда случалось так, что будущую мать наследника прогоняли или вовсе выдавали за другого мужчину.

Такие ошибки случались из-за недостоверных способов определения беременности. Например, в известном сериале часто показывали, как после заметного ухудшения состояния наложницы почти сразу сообщалось о ее интересном положении. Еще одним методом определения была смена вкусовых привычек, которая свидетельствовала о приближающемся пополнении в семье падишаха.

Однако такие признаки не могли точно сказать о беременности девушки, и поэтому с фаворитками могли происходить разные неурядицы.