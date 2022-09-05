Почему белорусы высмеяли создателей «Сверхъестественного»: все из-за двух фраз

В одной из серий герои оказались в неожиданном месте.

Сериал «Сверхъестественное» продержался на экранах ТВ 15 лет. Все это время зрители с напряжением следили за приключениями братьев Винчестеров, спасающих мир от вампиров, монстров, оборотней и прочей нечисти. Каждое задание забрасывало охотников в разные уголки Америки, но иногда они оказывались и в совсем неожиданных местах.

В одной из серий шестого сезона ангел Кастиэль, желая спасти братьев от неминуемой угрозы, забрасывает их в другую страну. Винчестеры оказываются посреди темного леса, из глубин которого доносится вой волков.

«Мы в Беларуси», — говорят шокированные герои и невозмутимый Кас.

Эта фраза стали причиной, по которой белорусы высмеяли создателей «Сверхъестественного» в Сети. Некоторым из них польстило упоминание родной страны в популярном зарубежном проекте, но другие нашли немало несостыковок.