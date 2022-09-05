Почему белорусы высмеяли создателей «Сверхъестественного»: все из-за двух фраз
В одной из серий герои оказались в неожиданном месте.
Сериал «Сверхъестественное» продержался на экранах ТВ 15 лет. Все это время зрители с напряжением следили за приключениями братьев Винчестеров, спасающих мир от вампиров, монстров, оборотней и прочей нечисти. Каждое задание забрасывало охотников в разные уголки Америки, но иногда они оказывались и в совсем неожиданных местах.
В одной из серий шестого сезона ангел Кастиэль, желая спасти братьев от неминуемой угрозы, забрасывает их в другую страну. Винчестеры оказываются посреди темного леса, из глубин которого доносится вой волков.
«Мы в Беларуси», — говорят шокированные герои и невозмутимый Кас.
Эта фраза стали причиной, по которой белорусы высмеяли создателей «Сверхъестественного» в Сети. Некоторым из них польстило упоминание родной страны в популярном зарубежном проекте, но другие нашли немало несостыковок.
«Никого не смутило то, что сначала они были ночью в Америке, и, переместившись за секунду в другое полушарие планеты, снова оказалась ночь?», «Приятная неожиданность, только лес явно не белорусский», «В оригинале вообще было сказано: „White Russia“. Переводится это „Белая Россия“», — поделились комментаторы.