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Почему Басков отрекся от единственного сына?

17 июля 2022 10:34
Почему Басков отрекся от единственного сына?

Артист бросил семью, когда мальчику было 8 месяцев.

Заслуженный артист России Николай Басков всегда выступал за традиционные семейные ценности. При этом сам певец не может похвастаться насыщенной семейной жизнью. Недолгое время Басков состоял в браке с дочерью бизнесмена Бориса Шпигеля Светланой. У них родился сын Бронислав, однако никакого участия в воспитании мальчика Николай не принимает.

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Басков и Шпигель развелись, когда Брониславу было всего восемь месяцев. О причинах расставания пары Николай никогда не говорил, хотя ходили слухи, что ему стала важнее его карьера, а не семья. В интервью «Комсомольской правде» певец однажды заявил, что семья и дети для него очень важны, однако о своем сыне он никогда не рассказывает. В отличии от своих коллег по сцене, которые гордятся своими детьми и растят из них достойных наследников, Басков предпочитает не вспоминать, что у него есть ребенок.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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