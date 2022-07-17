Почему Басков отрекся от единственного сына?

Заслуженный артист России Николай Басков всегда выступал за традиционные семейные ценности. При этом сам певец не может похвастаться насыщенной семейной жизнью. Недолгое время Басков состоял в браке с дочерью бизнесмена Бориса Шпигеля Светланой. У них родился сын Бронислав, однако никакого участия в воспитании мальчика Николай не принимает.

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Басков и Шпигель развелись, когда Брониславу было всего восемь месяцев. О причинах расставания пары Николай никогда не говорил, хотя ходили слухи, что ему стала важнее его карьера, а не семья. В интервью «Комсомольской правде» певец однажды заявил, что семья и дети для него очень важны, однако о своем сыне он никогда не рассказывает. В отличии от своих коллег по сцене, которые гордятся своими детьми и растят из них достойных наследников, Басков предпочитает не вспоминать, что у него есть ребенок.