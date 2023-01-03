Почему американцы такие толстые? Правда заставит россиян им посочувствовать

Ожирение является одной из глобальных проблем современных жителей развитых стран. Заметнее всего это заболевание сказывается на американцах: в США на улицах можно часто встретить не просто полных, а болезненно толстых людей. Автор Дзен-канала «50 оттенков Нью-Йорка», пожив в Америке, пришла к выводу, что образ жизни в стране способствует ожирению.

Во-первых, она отметила, что в США до сих пор не искоренены последствия финансового кризиса 2008 года. Из-за этого многие местные жители отказывают себе в хорошем питании, налегая на вредный фаст-фуд. Во-вторых, большое значение имеет разнообразие кухонь: сложно удержаться, когда тебя на каждом шагу «зазывают» вывески итальянских, китайских или мексиканских забегаловок.

В-третьих, роль играет и качество продуктов. Несмотря на то, что на полках магазинов в любой сезон можно встретить немало овощей и фруктов, большая часть из них наполнена различными удобрениями и добавками. Натуральные продукты можно купить лишь на фермах, но и цены там существенно выше. Рядовым американцам ничего не остается, кроме как довольствоваться ассортиментом ближайших супермаркетов.

Кроме того, из-за напряженного рабочего графика основной прием пищи у жителей страны смещается на поздний ужин. Именно тогда они налегают на жирные и жареные блюда, не способствующие похудению.