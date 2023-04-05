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Почему американцы ходят по дому в обуви: ответ на мучающий россиян вопрос

5 апреля 2023 11:00
Почему американцы ходят по дому в обуви: ответ на мучающий россиян вопрос

Более тщательное мытье дорог здесь ни при чем.

Часто в голливудских фильмах можно наблюдать, как герои проходят в дом и не разуваются. Возникает вопрос: неужели им не лень мыть полы каждый день? Или на улицах в Штатах так чисто, что на обуви не остается грязи?

Это не совсем так. Во-первых, самостоятельно полы американцы моют редко. Они предпочитают нанимать домработниц, которые сделают грязную работу за них. Во-вторых, многим просто лень тратить время на развязывание шнурков и переобувание. Главной же причиной того, почему американцы ходят в обуви, является вовсе не мытье дорог с шампунем. Во многих американских штатах дороги «чистит» сама природа.

Сухой и теплый климат не располагает к появлению луж, распутицы и прочих привычных россиянам дорожных явлений. Поэтому жители США не стремятся разуться при входе в дом, ведь их обувь гораздо чище, чем у россиян. Следует отметить, что в тех американских штатах, где выпадает много снега и образуется много грязи, обувь дома снимают.

Фото: Кадр из фильма «Привет семье!», 2005
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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