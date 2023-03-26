Почему актеры из «Бригады» не любят вспоминать сериал: ответ вас удивит

Криминальная телеэпопея «Бригада» прославила почти всех главных героев, но вспоминать об участии в проекте, сделавшем их суперзвездами российского кино, они не любят.

Это связано с романтизацией бандитизма. Главный упрек от общественности в адрес создателей фильма имел под собой основания. О всплеске подростковой преступности после показа сериала рапортовали правоохранители. Брать на себя ответственность за печальные последствия (только в Брянской области от рук подростковой банды погибли два человека) никому из артистов не хотелось. Да и вряд ли это их вина.

Исполнитель роли Пчелы Павел Майков говорил: «„Бригада“ — это преступление перед Россией, в котором я участвовал». Другой причиной, по которой актеры неохотно ударяются в ностальгию по проекту, является карьера.

Долгие годы после премьеры культового сериала знаменитую четверку видели исключительно в ролях бандитов и амплуа предлагали соответствующие. Впрочем, артисты, хотя и с разной степенью успешности, справились с попыткой стереотипизировать их талант.