Почему Акопян живет как затворник и ходит с покрытой головой: причина неожиданная

Сложно найти россиянина, детство которого пришлось на 1990-е и который бы не знал известного иллюзиониста Амаяка Акопяна. Он регулярно появлялся вечером в передаче «Спокойной ночи, малыши!» в образе волшебника Рахата Лукомовича. Маленькие зрители обожали доброго мага и пытались повторить его фокусы в реальной жизни.

Но в середине нулевых Акопян пропал с экранов на очень долгое время. Только в этом году спустя столь продолжительную паузу он вновь появился на федеральном канале и принял участие в шоу Андрея Малахова. Как выяснилось, иллюзионист по-прежнему предпочитает выходить на публику в образе циркача с покрытой головой — в студию он явился в характерном ярком тюрбане.

Неизвестно, станет ли он постоянным гостем телепрограмм, ведь личные трагедии сделали Акопяна затворником. В 2005 году он потерял отца. Смерть известного иллюзиониста Арутюна Акопяна стала для него невероятным ударом. Фокусник начал злоупотреблять спиртным. Еще хуже ему пришлось, когда спустя несколько лет скончалась и мама.

С тех пор артист добровольно отказался от общения с окружающими. Он проводит время только со своей супругой и признается, что так и не смог отойти от потери родителей.