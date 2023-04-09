Почему «Афоня» не раскусил замужнюю красавицу: ответ на поверхности

Комедия «Афоня» до сих пор вызывает бурные дискуссии в Сети. У зрителей много вопросов к главному герою, которые не дают им покоя.

Так, Интернет-пользователи недоумевают, почему Афоня не понял сразу, что объект его мечтаний Леночка Орлова — замужняя дама. Когда Борщов узнал всю правду, то впал в глубокую тоску. Красавица оказалась не просто замужней женщиной, но и еще и обеспеченной особой. А Афоня в ее глазах был простодушным сантехником-альтруистом.

Герой Леонида Куравлева не просто принял Орлову за свободную даму. Пользователи Сети предположили, что в понимании работяги Борщова кран в доме должен по умолчанию чинить супруг. А если женщина вызывает мастера, то она точно одинока. Афоня не мог и предположить, что не все мужчины занимаются ремонтом домашних кранов. Поэтому новость о статусе Орловой стала для героя потрясением. С горя он отправился к наивной Кате Снегиревой, влюбленной в него по уши. А дальше история приняла новые обороты.