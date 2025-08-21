«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов»

Софи Тернер, сменившая королевские наряды Сансы Старк на готические ужасы в новом фильме «Проклятый рыцарь», столкнулась с одной из самых странных дилемм в своей карьере. Всё началось с того, что она, как продюсер проекта, предложила на главную мужскую роль своего друга и коллегу по «Игре престолов» Кита Харингтона. Идея казалась блестящей — до тех пор, пока она не прочитала сценарий.

В интервью на «Late Night with Seth Meyers» Тернер с ужасом вспоминала момент осознания:

«Я просматривала сценарные реплики и увидела: "поцелуй, поцелуй, секс, поцелуй, секс". И тут до меня дошло: "О, чёрт, ведь это же мой брат!". На съемках меня просто рвало».

Харингтон, который восемь сезонов играл её экранного брата Джона Сноу, отреагировал с аналогичным недоумением, сразу предупредив:

«Софи, это будет чертовски странно».

Несмотря на блестящий сценарий, первые съемки интимных сцен стали испытанием для обоих актеров. Тернер откровенно заявила, что их тошнило:

«Это было отвратительно. Худший момент в моей карьере».

Для актрисы, выросшей на съемочной площадке «Игры престолов» (ей было всего 15, когда начались съемки), Харингтон стал почти настоящим братом — что сделало романтические сцены психологически невыносимыми.

Однако режиссер Наташа Кермани, возможно, неосознанно совершила гениальный ход. Готические ужасы всегда играют на чувстве беспокойства и нарушения границ.

Кастинг бывших «брата и сестры» из самого популярного фэнтези-сериала века создает тот самый уровень дискомфорта, который заставляет зрителей чувствовать себя неуютно — именно то, что нужно для жанра.

Уже очевидно, что зрителям «Игры престолов», привыкшим видеть в актерах Сансу и Джона, придется нелегко: смотреть на их романтику будет так же неудобно, как и снимать её. Возможно, это и есть главный ужас «Проклятого рыцаря» — скрытый между строк.

