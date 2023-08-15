Поцелуй от Вселенной: эти знаки Зодиака ждет успех и богатство уже скоро

В самом конце лета так грустно думать о том, что зеленая листва на деревьях совсем скоро превратится в золотистую, а потом и вовсе опадет… Однако вместе с наступлением осени в карманы некоторых знаков зодиака потечет золотой поток, а в делах неизменной спутницей станет удача. Астрологи выяснили, кто же эти счастливчики.

Лев

Последний летний месяц и начало осени станут плодотворными для представителей огненного знака. Вернувшись из отпуска, Лев активно возьмется за рабочие дела, ревностно включится во все проекты, какие только подвернутся под руку. Такое упорство и энергия не останется незамеченным руководством, поэтому уроженцев знака ждет солидное денежное поощрение.

Приток финансов окажется очень кстати. Совсем скоро звезды предвещают Льву крупное приобретение, о котором они давно задумывались, но все время откладывали на потом.

Наступает как нельзя более благоприятное время для воплощения своих задумок - стоит им воспользоваться, другой такой шанс выпадет нескоро.

Скорпион

Денежные дела Скорпиона в предшествующие несколько месяцев шли ни шатко ни валко. Представитель водной стихии едва сводил концы с концами, однако уже скоро о былых проблемах можно будет забыть. Скорпиону вернут старый долг, довольно крупный, который закроет потребность знака в деньгах. Ему не придется обращаться за помощью к друзьям и самому влезать в долги.

Звезды рекомендуют представителям знака потратить часть средств на путешествие.

Неважно, будет оно большим или маленьким, но оно значительно поднимет настроение как самому Скорпиону, так и его домочадцам. Воспоминание об этой поездке будет согревать с наступлением зимы, а фотографии займут почетное место на стенах.

Рыбы

Обычно у Рыб дела с финансами обстоят не слишком гладко. Импульсивные и рассеянные, они могут спустить за один день больше, чем обычно, и совершенно этого не заметить. А потом задаваться вопросом, куда же утекли все деньги. В конце лета и начале осени астрологи рекомендуют Рыбам вложить свои средства - это принесет им максимальную выгоду.

На доходы с этой инвестиции представители водной стихии будут жить припеваючи в ближайшие месяцы.

Это станет для них неплохим подспорьем и дополнительным источником дохода. Часть средств звезды советуют потратить на благоустройство квартиры или дома - Рыбы очень трепетно относятся к личному пространству.