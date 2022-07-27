Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием

Настя Ивлеева удивила поклонников, заявив, что хочет детей. Знаменитость разоткровенничалась на прошедшем недавно VK Fest.

Двухдневный фестиваль не остался без внимания пользователей Сети, однако наибольший интерес вызвали не концерты исполнителей, а неожиданный поцелуй Насти Ивлеевой и Николая Баскова. Как оказалось, близость с певцом стала неожиданностью и для самой телеведущей. По ее словам, поцелуй даже навел ее на мысли о пополнении в семье.

«Что я делаю не так?! Почему у меня нет детей? Я ведь даже целовалась с Басковым!» — рассуждает знаменитость в интервью с блогером Валерией Чекалиной.

Отметим, что также во время фестиваля Ивлеева успела поцеловаться и с Тимати. Сначала телеведущая задала музыканту десятки вопросов о его бизнесе, а после не смогла сдержать своих чувств, поддавшись им на глазах у всех присутствующих.