Побоялась отомстить? Что Блиновская сказала об инфокурсе Собчак

Елена Блиновская — популярный блогер в русскоязычном сегменте Сети. Она позиционирует себя как тренер личного роста, запуская марафоны, направленные на решение разных человеческих проблем. В Интернете мнения о работе Блиновской разнятся: последователи превозносят ее заслуги, в то время как критики пренебрежительно окрестили ее «инфоцыганкой», подозревая, что она просто зарабатывает деньги на простодушных поклонниках.

Интервью Елены для Ксении Собчак и вовсе обернулось скандалом: журналистка начала сомневаться в «чудотворных» деловых способностях Блиновской. Блогер несколько раз порывалась прервать беседу и выглядела в кадре так, будто была готова разрыдаться. При этом сама Собчак спустя несколько месяцев после выпуска с Еленой запустила собственный инфокурс.

Шанс прокомментировать неожиданную конкурентку по бизнесу у Блиновской представился на днях, в рамках интервью для шоу Надежды Стрелец . Но вместо колкостей Елена предпочла отмолчаться, будто побоявшись отомстить Ксении.