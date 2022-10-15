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Киноафиша Статьи Поборола страшную болезнь и полностью изменила жизнь: как выглядит и чем занимается главная скандалистка «Дома-2» Виктория Карасева

Поборола страшную болезнь и полностью изменила жизнь: как выглядит и чем занимается главная скандалистка «Дома-2» Виктория Карасева

15 октября 2022 12:30
Поборола страшную болезнь и полностью изменила жизнь: как выглядит и чем занимается главная скандалистка «Дома-2» Виктория Карасева

Она едва не умерла. 

Звезда «Дома-2» Виктория Карасева с детства хотела стать знаменитой. Карасева с ранних лет занималась танцами и вокалом. После школы будущая звезда поступила в Московский государственный институт музыки имени Альфреда Шнитке, но выбрала иной путь.

В 2005 году яркая брюнетка появилась в проекте «Дом-2». В 2008 году Виктория Карасева вышла замуж за актера Вячеслава Дворецкова, с которым познакомилась на телестройке. Однако их союз распался, а вскоре и вовсе стало известно, что Карасева встречается с девушкой по имени Алена.

В 2009 году жизнь звезды едва не оборвалась: она съела пиццу, в которой оказался кусочек раковины от мидии. Злополучный кусок изрезал Виктории пищевод и желудок – она перенесла три операции и еще долго поправляла свое здоровье.

Сейчас Виктория Карасева редко попадает в поле зрения СМИ. Телезвезда ведет небольшой блог в соцсетях, в котором рекламирует косметику и высказывается по актуальным вопросам.

Поборола страшную болезнь и полностью изменила жизнь: как выглядит и чем занимается главная скандалистка «Дома-2» Виктория Карасева
Фото: соцсети, кадры из телепередачи "Дом-2" (2004-2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
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