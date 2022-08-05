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Поблажек не делают: Загитова еле тянет учебу в университете

5 августа 2022 07:30
Поблажек не делают: Загитова еле тянет учебу в университете

Ранее ходили слухи, что фигуристка находится на грани отчисления.

В начале лета в соцсетях начали обсуждаться слухи о том, что завоевавшая все возможные медали и награды в фигурном катании спортсменка Алина Загитова будет отчислена из университета. Фигуристка учится в РАНХиГСе, где выбрала факультет журналистики. И сообщалось, что девушка, выступавшая на международных соревнованиях, не может справиться с обычным зачетом по физкультуре.

Но Загитова сама опровергла эти слухи в интервью «7 дней», признав, правда, что проблемы у нее были. Как выяснилось, спортсменка надеялась, что получит зачет автоматом. По ее словам, с физподготовкой у нее все в порядке, так как она ежедневно занимается упражнениями в рамках тренировок для шоу. Но преподавателей это не убедило: Алине поблажек не делают, поэтому физкультуру ей пришлось сдавать как рядовым студентам.

Сессия тоже оказалась очень нервной для фигуристки. Загитова с трудом тянет учебу в университете, отмечая, что подчас к ней относятся даже строже, чем к остальным. В результате к экзамену по праву спортсменке пришлось готовиться вместе с репетитором.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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