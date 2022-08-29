Побила рекорд худея: не поверите, как теперь выглядит дочь Валдиса Пельша

У ведущего четверо детей, но на слуху лишь одна — и вот почему.

Поклонники КВН могли не раз видеть старшую наследницу Валдиса Пельша, когда тот восседал в составе жюри. Тогда Эйжена запомнилась зрителям круглощекой и очаровательной девочкой с косичками, но всего несколько лет спустя она совершила, на первый взгляд, невозможное.

К подростковому возрасту ее вес перевалил за отметку 90 кг, и дочь Пельша всерьез взялась за свое здоровье и внешний вид. В борьбе с лишним весом Эйжена увлеклась спортом и в возрасте 14 лет побила мировой рекорд — совершила погружение у берегов Антарктиды.

Наследница телеведущего попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой молодой спортсменкой-дайвером, решившейся на подобное; ее предшественнику, прежде державшему рекорд, было 20 лет.

По стопам звездного отца Эйжена не пошла и связала свою жизнь с юридической сферой, получив диплом МГУ. Однако от светских мероприятий не отказалась — вместе с отцом и остальной семьей она продолжает мелькать перед фотообъективами, хотя теперь гораздо реже.