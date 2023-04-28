Побил недостижимый рекорд: только взгляните на самого быстрого мальчика в мире

За жизнью юного Рудольфа Инграма следят более полумиллиона человек. И такой невероятный интерес к персоне мальчика вызван его поразительным трудолюбием.

Легкоатлет усердно тренируется с 4 лет. И всего за три года он возвел себя на один пьедестал с самыми именитыми звездами спорта. Меньше чем за 14 секунд ребенок пробежал дистанцию в 100 метров и установил мировой рекорд, который другие просто не в силах побить. Об этом юном таланте узнал известный баскетболист Леброн Джеймс и поделился с подписчиками видео тренировки мальчика.

Так о Рудольфе узнали миллионы пользователей Сети. Самый быстрый молодой атлет стал давать интервью, а также сниматься в рекламных кампаниях. Стоит отметить, что для своего возраста он обладает невероятно развитой мускулатурой. У него впечатляющий пресс, а на руках отчетливо виднеются все мышцы. Благодаря такому телосложению мальчик стал фитнес-моделью.