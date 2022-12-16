Побег из дворца обернулся для Меган Маркл трагедией: ее поймет каждая женщина

Нашумевший сериал о жизни Гарри и Меган Маркл продолжает удивлять общественность новыми откровениями. В очередном эпизоде герцогиня Сассекская рассказала о том, чем обернулся для нее побег из королевского дворца.

После выхода скандальных статей Daily Mail у Меган Маркл случился выкидыш. Это произошло в самый первый день переезда четы в новый дом в калифорнийском городе Монтесито. Меган пригласила в гости подругу, чтобы показать ей жилье, но внезапно актрисе стало плохо. Из-за невыносимой боли она упала на пол, держа на руках маленького Арчи. Принц Гарри не сомневался, что его супруга потеряла ребенка из-за нападок журналистов, постоянно поливавших Маркл грязью. А когда Меган была беременна Арчи, то она едва не свела счеты с жизнью из-за прессы.

У самого Гарри сложились непростые отношения со СМИ. Он всегда винил журналистов в смерти его матери принцессы Дианы. Это произошло в 1997 году, когда леди Ди пыталась оторваться от преследований папарацци на машине, но в итоге водитель врезался в столб. С того момента Гарри возненавидел СМИ, и, видимо, это чувство оказалось взаимным.