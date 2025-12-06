«Побег», «Голова-ластик» или что еще? Угадайте, какой культовый фильм рекламирует этот постер из СССР

Советские художники часто делали для зарубежных фильмов плакаты, которые были самостоятельными произведениями искусства. Вместо портретов актеров и ярких сцен они использовали символы, метафоры и лаконичную графику, чтобы передать самую суть кинокартины.

Эти концептуальные постеры заставляли зрителя не просто ждать знакомый сюжет, а включать воображение и разгадывать замысел художника. Связь между изображением и фильмом могла быть очень тонкой и неочевидной с первого взгляда.

Попробуйте пройти этот непростой тест и угадать известный иностранный фильм только по его гениальной и довольно концептуальной советской афише. Готовы рискнуть? Тогда желаем удачи!

