Киноафиша Статьи «Побег», «Голова-ластик» или что еще? Угадайте, какой культовый фильм рекламирует этот постер из СССР

6 декабря 2025 07:00
Задача для прирожденных киноманов.

Советские художники часто делали для зарубежных фильмов плакаты, которые были самостоятельными произведениями искусства. Вместо портретов актеров и ярких сцен они использовали символы, метафоры и лаконичную графику, чтобы передать самую суть кинокартины.

Эти концептуальные постеры заставляли зрителя не просто ждать знакомый сюжет, а включать воображение и разгадывать замысел художника. Связь между изображением и фильмом могла быть очень тонкой и неочевидной с первого взгляда.

Попробуйте пройти этот непростой тест и угадать известный иностранный фильм только по его гениальной и довольно концептуальной советской афише. Готовы рискнуть? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: «Поменять не успели»: почему «Человек с бульвара Капуцинов» так называется – ответом служит сиквел с жалким рейтингом 1.3

Фото: Постеры к фильмам «Голова-ластик» (1977), «Техасская резня бензопилой» (1974)
Ольга Назарова
