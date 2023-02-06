Победу отдали из жалости: народ в шоке от финала «Ледникового периода»

Результаты «Ледникового периода» повергли поклонников программы в шок. Много вопросов вызвали обладательницы первого и второго места. И вот почему.

Победу одержали фигурист Никита Кацалапов и актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках». Кроме того, артистка является супругой Ильи Авербуха, который продюсирует шоу.

Результат стал полной неожиданностью, ведь все ставили на Марата Башарова и Оксану Домнину. Пользователи Сети обвинили организаторов шоу, в частности, Авербуха, за то, что он продвигает свою жену. Кроме того, шквал общественного негодования вызвало второе место Евгении Медведевой, выступавшей с Федором Федотовым. По мнению многих, это «серебро» фигуристка получила из жалости.

Дело в том, что Медведева начинала кататься с блогером Даней Милохиным, но он покинул шоу в середине сезона. Тогда Евгения внезапно оказалась в паре с Федотовым, и ничто не предвещало высоких результатов. Поэтому второе место для этого дуэта — полная неожиданность для всех.