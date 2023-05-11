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Победительницу конкурса красоты облили серной кислотой: как выглядит ее лицо после 200 операций

11 мая 2023 18:00
Победительницу конкурса красоты облили серной кислотой: как выглядит ее лицо после 200 операций

Модель стала жертвой страшного преступления.

В юности Элеонора Кондратюк была невероятной красавицей. После победы в сочинском конкурсе красоты она готовилась засветиться на «Мисс Россия-99», но этим планам помешала ужасная трагедия.

Эффектная красотка не испытывала недостатка в мужском внимании. Положил на нее глаз и криминальный авторитет Рубен Григорян, но Кондратюк отвергла его ухаживания. Тогда бизнесмен затаил обиду и решил отомстить.

По его указанию Элеонору облили серной кислотой. Жертву страшного преступления доставили в больницу, где врачи пришли к выводу, что такие травмы несовместимы с жизнью. Едкое вещество сожгло кожу на лице и черепе, а также попало в трахею и желудок модели.

Победительницу конкурса красоты облили серной кислотой: как выглядит ее лицо после 200 операций

Несмотря на неутешительные прогнозы медиков, Кондратюк выжила. Однако ей предстояла непростая реабилитация, которая продлилась 19 лет. Элеоноре пришлось пройти через огромное количество операций по пересадке кожи и восстановлению зрения — после покушения девушка ослепла.

Медикам удалось сотворить настоящее чудо. Элеонора не только смогла видеть свое отражение в зеркале, но и перестала его бояться. Постепенно модель пришла в себя и научилась снова радоваться жизни. Она вышла замуж и стала психологом, чтобы иметь возможность помогать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Фото: Кадр из фильма «Мисс плохое поведение», 2020, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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