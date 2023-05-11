Победительницу конкурса красоты облили серной кислотой: как выглядит ее лицо после 200 операций

В юности Элеонора Кондратюк была невероятной красавицей. После победы в сочинском конкурсе красоты она готовилась засветиться на «Мисс Россия-99», но этим планам помешала ужасная трагедия.

Эффектная красотка не испытывала недостатка в мужском внимании. Положил на нее глаз и криминальный авторитет Рубен Григорян, но Кондратюк отвергла его ухаживания. Тогда бизнесмен затаил обиду и решил отомстить.

По его указанию Элеонору облили серной кислотой. Жертву страшного преступления доставили в больницу, где врачи пришли к выводу, что такие травмы несовместимы с жизнью. Едкое вещество сожгло кожу на лице и черепе, а также попало в трахею и желудок модели.

Несмотря на неутешительные прогнозы медиков, Кондратюк выжила. Однако ей предстояла непростая реабилитация, которая продлилась 19 лет. Элеоноре пришлось пройти через огромное количество операций по пересадке кожи и восстановлению зрения — после покушения девушка ослепла.

Медикам удалось сотворить настоящее чудо. Элеонора не только смогла видеть свое отражение в зеркале, но и перестала его бояться. Постепенно модель пришла в себя и научилась снова радоваться жизни. Она вышла замуж и стала психологом, чтобы иметь возможность помогать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.