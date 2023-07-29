Победительница шоу «Ты — супермодель» шокировала народ: вы тоже будете ошарашены

Шоу Тайры Бэнкс «Топ-модель по-американски» стало революционным для своего времени. Телевизионщики других стран тут же взялись выпускать аналоги, которые имели огромный успех у публики.

Совсем недавно шоу завершилось в Германии. Главным членом жюри стала супермодель Хайди Клум, выбор которой часто шел вразрез с общественным мнением. Но больше всего публику возмутила победительница финального сезона, 23-летняя девушка по имени Вивиан.

Поклонникам не понравилась слишком пышная комплекция модели. Впервые Хайди выбрала в качестве победительницы девушку plus-size с необъятной грудью, что вызвало бурю негодования. Клум обвинили в чрезмерной толерантности и игнорировании более достойных для победы кандидатур.

Вот как отреагировали пользователи Сети на выбор Хайди: «Уже надоела эта повестка», «Вот какие теперь уроженки Германии», «Раньше это было искусство, а теперь — бизнес», «А где немка?», «Вот незадача, ее даже обнять не получится».