Победительница с «сюрпризом»: вот кем оказалась новая «Мисс Вселенная»

Конкурсы красоты ежегодно собирают миллионы восторженных и столько же критических комментариев от зрителей. Поклонники подобных соревнований позитивно относятся к возможности посмотреть на привлекательных девушек. А хейтеры упрекают конкурсы в непрозрачности правил.

В этом году организаторы конкурса «Мисс Вселенная» и вовсе закрыли глаза на грубое нарушение требований. В Гватемале важный статус получила красавица по имени Мишель Кон. Вот только конкурсантка оказалась с «сюрпризом». Кон не юная «мисс», а уже давно «миссис». Она замужем за местным бизнесменом и воспитывает двоих детей. И это не помешало ей получить заветную корону.

Ранее подобные конкурсантки строго не допускались к участию. В свое время по схожей причине титула лишили российскую красавицу Оксана Федорову. Она должна была по контракту выполнять обязанности обладательницы статуса «Мисс Вселенная», но вместо этого собиралась тайно выйти замуж и обзавестись детьми.

Сейчас же о подобных правилах попросту забыли. Поэтому Мишель Кон, победив в Гватемале, собирается заявиться и на финал конкурса.