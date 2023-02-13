Победитель по жизни или лузер: этот тест поставит точку в важном вопросе

Желание изменить свою жизнь к лучшему, выйти победителем из сложной ситуации вполне естественно для каждого из нас. Вот только не все имеют представление о том, как воплотить амбициозные цели в реальность. По словам психологов, научиться побеждать трудности можно, если следовать простым правилам. Например, большие и масштабные цели пугают, к ним сложно подступиться. А вот если разбить ее на несколько маленьких и выполнять поэтапно, дело значительно меняется. Немаловажной является поддержка друзей и близких на пути к желанному результату. По словам психологов, если посвятить родных в свои планы, это послужит дополнительной мотивацией. Те, кто, например, мечтает похудеть, могут и вовсе пригласить желающих из числа близких на совместные тренировки. Здоровый дух соперничества подстегнет волю к победе. Кроме того, если о планах знает как можно больше людей, возникает и большая ответственность. Вам будет сложно отказаться от данных обязательств и вы приступите к их выполнению, тем самым увеличив шансы достигнуть цели.

Есть ли в вас дух победителя? Доводите ли вы начатое до конца или бросаете на полпути? Узнайте, ответив на вопросы теста.