Победитель генетической лотереи: глазам не поверите, увидев сына Игоря Петренко (фото)

Прежде Игорь Петренко и Екатерина Климова были одной из самых ярких пар российского кинематографа. В браке у звезд появились два сына — Матвей и Корней, которые все чаще привлекают внимание публики.

В настоящий момент в Сети активно обсуждают старшего наследника бывших супругов: актриса опубликовала его новые снимки в своем микроблоге. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики артистки были поражены, увидев, каким вырос 16-летний Матвей.

Интернет-пользователи принялись спорить, на кого больше похож сын знаменитостей, но при этом подавляющее большинство сошлось во мнении, что звездный наследник явно выиграл в генетическую лотерею. «Больше похож на отца, присмотритесь к чертам лица», «Как на маму похож, красавец», «Все лучшее от родителей, постарались на славу», «Брэд Питт курит в сторонке», — гласят комментарии фолловеров под постом Климовой.