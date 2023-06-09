Победила не благодаря красоте: скандал с миссис Россия вышел на новый уровень

Финал конкурса «Миссис Россия мира-2023» в Москве был ознаменован громким скандалом. Жюри единогласно присудило громкий титул Наталье Оскар. Фанаты шоу тоже были единогласны. Правда, лишь в том, что Оскар последняя, кто заслужила победу.

Сеть тут же наводнили честные фото участницы без фотошопа и макияжа. И оказалось, что она вовсе не так красива, как при свете софитов и в гриме. Хейтеры не упустили возможность раскритиковать женщину за «лживость». Они уверены, что Оскар победила не благодаря красоте.

И, как выяснилось, это правда. Вернее, не только благодаря красоте. Все члены жюри «Миссис Россия мира-2023» отметили высокий интеллект участницы. А это тоже важный критерий при выборе победительницы. Так что критики фактически правы. Оскар действительно взяла титул не только внешностью и харизмой, но и острым умом.