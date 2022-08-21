Победила анорексию и булимию: красавицу-дочь Татьяны Догилевой теперь не узнать

Яркая карьера Татьяны Догилевой с лихвой компенсировала личные проблемы актрисы. Однако все закончилось в один момент: ударившуюся в зависимости артистку перестали приглашать на пробы и снимать в кино.

Карьерный кризис заставил Догилеву обратить внимание на дочь: на тот момент единственная наследница звезды Екатерина страдала от тяжелой анорексии, а еще спустя время заболела булимией. Испуганная звезда несколько лет тщетно боролась за ментальное здоровье единственной наследницы.

Все изменилось в один момент: Екатерина быстро осознала, что хочет стать актрисой. Чтобы привести себя в порядок, девушка отправилась в спортзал и к психологу. Успешно окончив школу, Екатерина поступила в Американскую академию драматического искусства.

Сегодня узнать в эффектной модели прежнюю дочь Догилевой практически невозможно: девушка активно снимается в проектах, экспериментирует со внешностью и мечтает стать такой же известной как мама. Точеная фигура для Ланн — результат долгого и упорного труда.

Фото: социальные сети дочери Татьяны Догилевой