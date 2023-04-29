Победил в шоу «Голос.Дети» и пропал: в Сеть угодило фото измученного болями Плужникова

Имя Данила Плужникова стало известно на всю страну в 2016 году. Юный артист, страдающий от спондилоэпифизарной дисплазии, покорил слушателей своим голосом и выиграл третий сезон проекта «Голос.Дети». После его окончания он продолжил заниматься музыкой, но неожиданно пропал со сцены.

Как оказалось, последнее время все силы Данил тратит на лечение. Он регулярно оказывается на хирургическом столе, где специалисты пытаются восстановить его. Музыкант не скрывает: операции даются ему очень тяжело, но уже скоро он сможет самостоятельно передвигаться.

«Это очень длительный процесс, неприятный и болезненный. Но его нужно пройти, чтобы я мог функционировать в жизни как активный человек», — рассказывает Данил в своем YouTube-канале.

Проблемы со здоровьем не заставили Данила отказаться от мечты о музыке. Музыкант не скрывает, что планирует вернуться на сцену и с нетерпением ждет, когда вновь окажется в студии.