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Победил рак, проиграл «Марвелу»: Майкл Дуглас официально прощается с Голливудом — «Человек-муравей» стал последней каплей

7 июля 2025 14:15
Победил рак, проиграл «Марвелу»: Майкл Дуглас официально прощается с Голливудом — «Человек-муравей» стал последней каплей

Великая карьера артиста подошла к концу.

80-летний голливудский ветеран Майкл Дуглас приехал в Карловы Вары не за наградами или ролями — он прощается. На фестивале, где спустя полвека показали отреставрованный «Пролетая над гнездом кукушки», Дуглас сказал прямо: возвращаться к актёрству он больше не собирается.

«Я осознал, что не хочу быть одним из тех, кто умирает на съёмочной площадке», — признался он.

С 2022 года Дуглас не брался за новые проекты. Да, осталась одна «маленькая независимая картина» в производстве, но актер даёт понять: шансов увидеть его снова на экране почти нет.

Победил рак, проиграл «Марвелу»: Майкл Дуглас официально прощается с Голливудом — «Человек-муравей» стал последней каплей

Ирония в том, что последний крупный этап карьеры Дугласа — это как раз вселенная Marvel. «Человек-муравей» стал для него символом — блокбастер, где Дуглас снова блеснул, но едва ли мечтал остаться «героем в костюме» на старости лет. Вероятно, именно этот конвейер больших франшиз окончательно его вымотал.

Но усталость от Голливуда — лишь половина истории. Дуглас не скрывает: его тревожит то, во что превратилась родная Америка. Демократия, по его словам, «стала бизнесом», а политики «идут во власть, чтобы зарабатывать». Идеализма, который ещё полвека назад вдохновлял Голливуд и его героев, Дуглас не видит больше вовсе.

Легенда Голливуда уходит красиво: без скандалов и громких заявлений о «кончине кино». Просто — достаточно. Шестьдесят лет на площадке, рак горла, который он победил, но чуть не лишился голоса — и любовь к семье, которая теперь важнее ролей.

Победил рак, проиграл «Марвелу»: Майкл Дуглас официально прощается с Голливудом — «Человек-муравей» стал последней каплей

«Сейчас я с радостью играю мужа для Кэтрин», — шутит Дуглас о браке с Зета-Джонс.

Что ж, доктор Пим спасал мир при помощи муравьев. А Майкл Дуглас спас себя тем, что вовремя сказал «стоп».

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Фото: Кадр из фильма «Человек-муравей» (2015)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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