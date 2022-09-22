Победа не залог успеха: что стало с чемпионкой детского «Ледникового периода»

Юная уроженка Воронежа Елизавета Берестовская стала известна на всю страну после того, как в мае 2018 года выиграла известный телепроект «Ледниковый период. Дети». Она покорила всех своими каскадами тройных прыжков и плавными вращениями.

Любимым фигурным катанием Лиза занимается с трех лет, и именно ее первый тренер Сергей Давыдов привел девочку на кастинг популярного телешоу. После своей победы Берестовская успела потренироваться у таких именитых тренеров, как олимпийский чемпион Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Но в итоге Елизавета, которой сейчас 14 лет, решила вернуться к Давыдову.

К сожалению, несмотря на природный артистизм и кажущуюся легкость исполнения элементов, Берестовскую регулярно мучают травмы, из-за чего ее катание нельзя назвать стабильным.

«У нее рост связан с болями, к сожалению. Многие этого либо не чувствуют, либо терпят», — объяснил Сергей Давыдов в разговоре с федеральным телеканалом.

Тем не менее победительница детского «Ледникового периода» с нетерпением ждет перехода из юниорок на взрослый уровень — уже в сезоне 2023/24.