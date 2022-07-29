По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла детали романа с Прохором Шаляпиным. Как оказалось, их связь была PR-акцией.

О романе артистов стало известно в 2018 году, а спустя год пара рассталась. Шаляпин и Цымбалюк-Романовская часто оказывались в студиях различных телевизионных проектов, обсуждая свои отношения даже после их разрыва. При этом, как рассказала пианистка, на самом деле между ними не было чувств.

По словам бывшей супруги Армена Джигарханяна, в то время она переживала весьма сложные времена, так как ее обвиняли в краже имущества бывшего мужа. И именно поэтому она решила отвлечь публику громким романом с Прохором Шаляпиным, который и придумал эту идею, а поступила так, ориентируясь на советы прославленного режиссера.

«Армен Джигарханян меня учил, что главное в трудных ситуациях не терять чувство юмора и быть циничной», — цитирует слова пианистки портал Teleprogramma.pro.

При этом Цымбалюк-Романовская не скрывает, что ей удалось добиться желаемых результатов от отношений с Шаляпиным. В итоге она отвлекла публику и заработала большие деньги на гонорарах от телешоу, а когда подобные меры стали не нужны, она публично рассталась с артистом.