«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно

Согласись он, и карьера пошла бы совсем по иному пути.

Евгению Петросяну сегодня — 80, и даже не верится, что человек, чьё имя стало синонимом юмора, только год назад впервые появился на большом экране. В «Манюне: приключениях в Москве» он сыграл милого Григория Савельевича, а рядом с ним даже «оживили» Юрия Никулина с помощью технологий. Только вот дебют мог состояться на 60 лет раньше.

Тогда еще девятнадцатилетнему Петросяну предложили роль легендарного Шурика в «Операции “Ы”». Леонид Гайдай видел в нём именно того студента, который идеально впишется в сюжет. Сам Евгений Ваганович вспоминал:

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше».

Но будущий мэтр юмора предложение отклонил. Персонаж показался ему чересчур инфантильным, фильм — сомнительным. Казалось, куда серьёзнее посвятить себя сатире и эстраде, чем играть нелепого студента в неоднозначной комедии, которая, дескать, может и «не собрать» в прокате.

История, как мы знаем, распорядилась иначе: роль досталась Александру Демьяненко, комедия стала легендарной, а Шурик — символом целой эпохи.

Судьба Петросяна пошла по другой траектории, хоть и без народной любви артист не остался — сцена, аншлаги, бесконечные пародии, шутки и скетчи. Но мысль о том, что главного киногероя СССР едва не сыграл главный телевизионный юморист России, до сих пор звучит почти как шутка.

