Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно

«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно

16 сентября 2025 17:40
«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно

Согласись он, и карьера пошла бы совсем по иному пути.

Евгению Петросяну сегодня — 80, и даже не верится, что человек, чьё имя стало синонимом юмора, только год назад впервые появился на большом экране. В «Манюне: приключениях в Москве» он сыграл милого Григория Савельевича, а рядом с ним даже «оживили» Юрия Никулина с помощью технологий. Только вот дебют мог состояться на 60 лет раньше.

Тогда еще девятнадцатилетнему Петросяну предложили роль легендарного Шурика в «Операции “Ы”». Леонид Гайдай видел в нём именно того студента, который идеально впишется в сюжет. Сам Евгений Ваганович вспоминал:

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше».

Но будущий мэтр юмора предложение отклонил. Персонаж показался ему чересчур инфантильным, фильм — сомнительным. Казалось, куда серьёзнее посвятить себя сатире и эстраде, чем играть нелепого студента в неоднозначной комедии, которая, дескать, может и «не собрать» в прокате.

«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно

История, как мы знаем, распорядилась иначе: роль досталась Александру Демьяненко, комедия стала легендарной, а Шурик — символом целой эпохи.

Судьба Петросяна пошла по другой траектории, хоть и без народной любви артист не остался — сцена, аншлаги, бесконечные пародии, шутки и скетчи. Но мысль о том, что главного киногероя СССР едва не сыграл главный телевизионный юморист России, до сих пор звучит почти как шутка.

Ранее мы также писали: «Три дня я гналась за вами...»: собрали 5 горячих любовных признаний — выросшие на кино СССР вспомнят их все (тест)

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Манюня: Приключения в Москве» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Там много души загадочной»: Добронравов назвал любимые фильмы и раскритиковал сериалы вроде «Невского» «Там много души загадочной»: Добронравов назвал любимые фильмы и раскритиковал сериалы вроде «Невского» Читать дальше 14 сентября 2025
В титрах только звезды: Устюгов, Акиньшина и Высоцкая на одном экране — новый фильм может стать главным событием осени В титрах только звезды: Устюгов, Акиньшина и Высоцкая на одном экране — новый фильм может стать главным событием осени Читать дальше 17 сентября 2025
«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает «Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает Читать дальше 15 сентября 2025
Красота — в простоте: Михалков объяснил гениальность «Брата 2» Балабанова 4 словами — это понимают далеко не все Красота — в простоте: Михалков объяснил гениальность «Брата 2» Балабанова 4 словами — это понимают далеко не все Читать дальше 14 сентября 2025
«Чувство агрессии»: у худшего фильма в карьере Борисова оценка всего-то 5 из 10, но даже хейтеры не могут объяснить, почему «Чувство агрессии»: у худшего фильма в карьере Борисова оценка всего-то 5 из 10, но даже хейтеры не могут объяснить, почему Читать дальше 14 сентября 2025
«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест) «По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект «Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект Читать дальше 17 сентября 2025
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала «Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала Читать дальше 17 сентября 2025
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР «Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР Читать дальше 17 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше