По вокалисту The Rasmus страдали миллионы девушек: вот каким он стал в 43 года

Лаури Юленен прославился на весь мир как солист группы The Rasmus. Миллионы поклонников наизусть знали все хиты коллектива и мечтали познакомиться с их харизматичным лидером, однако мало кто знал, что вне сцены артист был примерным семьянином.

Так, в 2008 году у Лаури и его возлюбленной, певицы Паулы Весала родился сын Юлиус. В течение 12 лет музыканты жили счастливой семьей, но в 2016 году неожиданно решили развестись. После этого музыкант начал встречаться с моделью Катрииной Миккола: их первый сын Оливер появился на свет в 2017-м, а наследница Эвер Марлен — спустя четыре года.

При этом Лаури продолжает развивать свою карьеру. В составе The Rasmus он представил уже 10 студийных альбомов, а также одну сольную пластинку. Коллектив регулярно выступает не только в родной Финляндии, но и по всему миру: судя по их официальному сайту, этим летом они дадут концерты в Чехии и Индонезии.

Прошедшие годы не сказались и на фирменном стиле артиста. Он может похвастаться густой копной черных волос, в которые вплетены перья, и подведенными глазами. Фанаты же продолжают осыпать 43-летнего артиста комплиментами в его социальных сетях, признаваясь ему в любви.