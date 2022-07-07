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«По уровню способностей»: лишившуюся ролей Захарову поставили на место

7 июля 2022 09:40
«По уровню способностей»: лишившуюся ролей Захарову поставили на место

Известный блогер раскритиковала актрису.

60-летняя Александра Захарова продолжает судебные разбирательства с главой театра «Ленком» за авторские права на спектакли своего легендарного отца. Актриса недовольна и тем, что после смерти Марка Захарова роли в спектаклях театра ей больше не предлагают. Но некоторые блогеры считают такой порядок вещей вполне обоснованным.

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Лена Миро в ЖЖ поставила лишившуюся ролей Захарову на место. По ее словам, актриса чаще всего играла жеманных принцесс, но сейчас этим персонажам она не соответствует по возрасту. Что же касается других героинь, то, по мнению Миро, Захарова не актриса уровня великих Алисы Фрейндлих или Инны Чуриковой. Если раньше Александра пользовалась влиянием и знаменитой фамилией отца, то теперь ее оценивают исключительно по таланту.

«По уровню способностей», — написала Лена.

Миро добавила, что своему успеху актриса не соответствует. Подписчики блогера поддержали ее позицию, отметив, что кумовство губит актерскую профессию.

«В актерских династиях, как правило, дети уж очень сильно не дотягивают до своих знаменитых родителей», «Гениальность по наследству не передается», — подчеркнули комментаторы.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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