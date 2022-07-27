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Киноафиша Статьи «По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе

«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе

27 июля 2022 17:55
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе

Знаменитость раскрыл секреты молодости.

Прохор Шаляпин рассказал, как предпочитает поддерживать себя в форме. Как оказалось, знаменитость не ходит в спортзал.

По словам шоумена, последние несколько дней он провел в клинике, где проходит специальный оздоровительный курс. Часть процедур Шаляпина была связана именно с омоложением и включала в себя криосауну, в которой тело охлаждается экстремально холодным азотом.

«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе

«Ощущения непередаваемые», — пишет Шаляпин в своем Telegram-канале.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию артиста. Многие с удивлением отметили, что музыканту удается поддерживать себя в завидной физической форме без походов в спортзал. Другие же сравнили Шаляпина с Анастасией Волочковой, которая не раз признавалась в любви к криосаунам и подобным процедурам.

«По стопам Волочковой!» — замечают поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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