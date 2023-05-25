По стопам Виктории Бони: участники «Дома-2» атакуют Каннский кинофестиваль (фото)

Не успели интернет-пользователи раскритиковать провальный «наряд-кактус» Виктории Бони в Каннах, как появился новый повод для обсуждений. На кинофестивале была замечена еще одна экс-участница «Дома-2» Вика Романец. Россияне уже сделали выводы о том, что имя Виктория имеет какое-то магическое воздействие.

В своих соцсетях счастливая Романец рассказала, что она посетила картину «Подстрекатель» с Джудом Лоу. Еще в апреле Виктория похвасталась приглашением на старейший кинофестиваль. Пользователи Сети негодуют: как ей это удалось?

Оказывается, купить билет на Каннский кинофестиваль может любой желающий. В Интернете немало фирм, торгующих пропуском на мероприятие. Вот и весь фокус.

Романец предстала в белоснежном костюме, состоящем из жакета и юбки-карандаша. На голове красовалась шляпка, а на ногах — туфли-лодочки. Русскоязычные пользователи Сети окрестили наряд одной фразой «баба на чайнике».