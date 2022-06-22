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По стопам Тутберидзе: Медведева выступила с заявлением

22 июня 2022 11:40
По стопам Тутберидзе: Медведева выступила с заявлением

Фигуристка не стала скрывать планы от фанатов.

Евгения Медведева намекнула на возможную работу тренером. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

Как призналась спортсменка, не так давно она смогла на «отлично» защитить свою дипломную работу в университете физической культуры и спорта. При этом ее диплом был посвящен влиянию инвентаря на технику фигуристов и исполнение сложных элементов. Это, как уверена Медведева, дает ей возможность пойти по стопам своей наставницы Этери Тутберидзе и тоже готовить будущих чемпионов.

«Может, в будущем и тренером удастся поработать по фигурному катанию», — рассуждает фигуристка.

Пользователи Сети остались в восторге от откровений 22-летней спортсменки. По их мнению, из Медведевой получится прекрасный тренер, ведь сама она училась у лучших наставников в стране. «Обязательно все получится», «Конечно, поработаешь, мы в тебя верим», — признаются поклонники.

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Фото: Globallookpress.com, East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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